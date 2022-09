XALIMANEWS-C’est la mi-temps, et le score est de 0 but partout entre les champions d’Afrique et les Asiatiques. Lors de ces premières 45 minutes, les Sénégalais se sont montrés beaucoup plus menaçants, mais Ismaila Sarr qui a eu les meilleures opportunités (17e et 41e), s’est montré maladroit, d’abord en butant sur le gardien sur une offrande de Mané et en dévissant sa frappe après un centre de Krepin Diatta.

