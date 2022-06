Pour sa tournée estivale aux Etats-Unis, le FC Barcelone a prévu des matchs face à deux formations de MLS, l’Inter de Miami de David Bechkam et les New York Redd Bulls. Les protégés de Xavi Hernandez devront aussi disputer 2 rencontres de pré-saison face au Real Madrid à Las Vegas le 23 juillet et la Juventus Turin à Dallas trois jours plus tard, d’après Footmercato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy