Pour l’affiche entre les deux derniers vainqueurs de la CAN, l’Algérie (2019) et le Sénégal (2022), le sélectionneur des Champions en titre, Aliou Cissé a ratissé large. L’homme aux dreadlocks a publié une liste composée de 25 joueurs, dont les cadres, qui sont nouveaux pensionnaires de la Saudi Pro League, Édouard Mendy (Al Ahly), Sadio Mané (Al Nassr), Kalidou wKoulibaly (Al Hilal) et Habib Diallo (Al Shabab). Les jeunes Lamine Camara du fC Metz et abdoulaye Niakhate Ndiayé font partie de cette liste, pour leurs première convocations chez les A.

