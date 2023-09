Pour ce match qui va aussi servir de préparation pour la CAN ivoirienne qui va se dérouler dans 4 mois, l’ancien joueur du PSG estime que c’est le moment de peaufiner certaines stratégies, dans cette unique fenêtre internationale avant la grande messe du football continental. « On n’a pas suffisamment le temps dans ces grandes compétitions d’avoir les temps de planification et de préparation. Heureusement qu’on a eu la chance de se qualifier. L’objectif c’est de penser au jeu, à peaufiner et à donner du temps à ceux qui viennent d’arriver. Mais aussi stratégiquement essayer de bouger dans notre amélioration », a affirmé Aliou Cissé.

