« Le Sénégal est une équipe super talentueuse. Les Sénégalais me font penser aux Algériens, ils ont cette fibre patriotique et ils ne trichent pas quand ils sont en Equipe Nationale. C’est toujours très dur quand on affronte cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes talents. Ça travaille bien dans la formation aussi. Le Sénégal est un exemple pour l’Afrique. On est très fier qu’il représente l’Afrique comme ça. Je n’ai que du positif à dire sur le Sénégal », a estimé le joueur passé par Valence, dans ses propos rapportés par Wiwsport.

