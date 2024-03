Football-Match amical Sénégal-Bénin : les Lions pour enchaîner face aux Écureuils

XALIMANEWS- Ce mardi en France, le Sénégal va croiser le Bénin en match amical dans le cadre de la fenêtre internationale de mars. Les Lions comptent bien enchainer après leur succès face aux Éperviers du Gabon.

Quatre jours après avoir dominé Mario Lemina et partenaires, la bande à Sadio Mané va affronter le Bénin, ce mardi au stade de la Licorne à Amiens. La sélection sénégalaise sort d’un succès convaincant (3-0) alors que son adversaire est crédité d’un nul très encourageant (2-2) devant la formation de la Côte d’Ivoire, récente championne d’Afrique. Ce soir, les protèges d’Aliou Cissé, revanchards après le fiasco de la dernière CAN, tenteront d’enchaîner un second succès de rang, face a un adversaire absent du tournoi ivoirien, et qui sera requinqué par sa performance d’il y’a 4 jours.

Pour ce match, Aliou Cissé le coach sénégalais devrait pouvoir faire débuter Habib Diarra, le nouveau pensionnaire de la tanière, qui était entre en jeu en seconde période lors du succès devant le Gabon.