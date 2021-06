En France, les Tricolores opposés aux Pays de Galles de Gareth Bâle, se sont imposés sur le score de 3 buts à zéro. Avec un bon Benzema, coupable d’avoir raté un penalty mais réalisant un match notable et à l’origine du troisième but de Dembélé, les champions du monde se sont rassurés avec des buts de Mbappé (34e, 1-0), Griezmann (48e, 2-0) et Dembélé (79e, 3-0). Ce dernier, entré en seconde période, avec Coman, Jules Kundé Moussa Cissokho, ont apporté un plus à une équipe tricolore trop forte pour la bande à Aron Ramsey. La France se présente comme l’une des équipes favorites de cet Euro 2021.

