Pour les 2 échéances du mois de juin, le selectionneur des Lions a concocté une liste de 26 joueurs. Ce groupe aura comme objectif de faire le carton plein en éliminatoires de CAN 2024 où les Lions sont déjà qualifiés en remportant leurs 4 sorties et de réaliser un bon résultat face au Bresil, avec qui il avait fait match nul (1-1) en 2019 à Singapour. Pour ces 2 échéances, le coach aux dreadlocks pourra compter sur les retours de Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté et Nicolas Jackson. Par contre, Edouard Mendy et Bamba Dieng blessé, ne font partie du groupe convoqué par l’ancien joueur du PSG.

