XALIMANEWS-Cet été, un énorme échange pourrait se réaliser entre les 3 clubs, le Real de Madrid, le PSG et de la Juventus, impliquant Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, selon MailOnline.

Cette semaine, le Real de Madrid et la Juventus de Turin, deux cadors du circuit européen ont changé d’entraîneurs. Ancelotti a remplacé le démissionnaire Zidane chez les Merengues, tandis que Massimo Allegri succède à Andrea Pirlo limogé. Ces 2 clubs chercheraient à renforcer leur effectifs par de grands attaquants et dans cette optique le PSG pourrait y être melé, de par son joyau Mbappé. L’avenir du natif de Bondy, reste toujours en suspens, lui qui n’a pas encore prolongé avec le club francilien à un an de la fin de son contrat, et qui est souvent annoncé du côté de Madrid.

Le club Merengue, via son président Florentino Perez, souhaiterait offrir un beau cadeau à Ancelotti en faisant signer le prodige tricolore qui pourrait devenir le successeur de Karim Benzema, qui à 33 ans, n’a plus beaucoup d’années devant lui. Selon la Gazetta dello Sport, la Casa Blanca ne lache pas le joueur de 22 ans et voudrait l’arracher au PSG à un prix modique à un an de la fin de son contrat, ce qui serait un exceptionnel cadeau de bienvenue pour l’ancien coach d’Everton.

Neanmoins, l’Opération Mbappé pourrait provoquer un mouvement de transfert entre le Real, Paris et la Juve. Il est sur que, si Mbappé devrait s’engager avec le Real de Madrid, le PSG se lancerait à son tour sur Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter le Piémont. L’avenir de la star portugaise à la Juventus de Turin reste incertain, malgré une qualification pour la prochaine Ligue des Champions arrachée à la dernière journée et une Coupe d’Italie et une Supercoupe, comme bilan sportif cette saison. Massimo Allegri, de retour sur le banc du club bianconero, n’a pas écarté l’idée de se séparer de l’ancien attaquant du Réal de Madrid.

A un an de la fin de son contrat, le champion d’Europe 2016 avec la sélection portugaise qui n’est pas trop emballé à l’idée de rester à Turin, ne dirait pas non à un nouvel challenge à Paris, lui qui est courtisé aussi par City et United. Et la Gazetta dello Sport d’affirmer que Mauro Icardi pourrait être utilisé dans un accord avec la Vieille Dame, ce qui pourrait arranger les 2 clubs. L’international argentin était souvent lié à la Juventus de Turin du temps de son séjour à l’Inter de Milan. Ce deal à 3 entre les 3 cadors du Vueux continent est fort probable et les prochains jours rendront leurs verdicts.