Après que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi est sorti de ses gonds cette semaine pour durcir le ton en évoquant le futur de Mbappé au PSG, suivi du revirement du Batave Wijnaldum annoncé très proche de s’engager avec les Blaugranas et qui devrait signer dans la capitale française, la presse espagnole ne s’est pas fait prier pour fusiller, et le club francilien et le joueur néerlandais (23 sélections, 9 buts), libre de tout contrat après cinq ans passés à Liverpool, et qui devait signer un contrat de trois ans.

