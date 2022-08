La recrue phare des Pumas, a offert un but au Santos Laguna et certains estiment qu’il serait moins risqué de le repositionner au milieu de terrain. Après les critiques, l’ancien Blaugrana a été sifflé par ses propres supporters. Dans sa Une, le journal Record a titré. « L’amour est mort », avant d’ajouter sur sa première page. « Ni les renforts clinquants de l’Universidad n’ont pu éviter une nouvelle humiliation. Daniel Alves a été sifflé et des objets ont été lancés sur les joueurs de l’équipe ». À quelques 2 moos et quelques jours du Mondial 2022, on peut dire que tout ne passe pas comme prévu, pour le légendaire Brésilien.

