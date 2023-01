XALIMANEWS-Selon Footmercato, Anton Walkes, ancien joueur de Tottenham qui évoluait au Charlotte FC en MLS, est décédé au pays de l’Oncle Sam.

Le défunt, agé de 25 ans, a perdu la vie suite à un accident de bateau à Miami. Retrouvé inconscient après le choc, il a succombé de ses blessures à l’hôpital.

Anton Walkes qui a été formé par les Spurs de Tottenham, avait rallié les États-Unis en 2020 pour rejoindre Atlanta, avant d’être drafté en décembre 2021 par le Charlotte FC. Le club londonien a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux en indiquant qu’un brassard noir serait porté par les joueurs face à Manchester City, le soir-même. «Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de notre ancien joueur, Anton Walkes. En signe de respect, notre première équipe portera des brassards noirs lors du match de Premier League de ce soir contre Manchester City, et toutes nos équipes de l’Académie porteront des brassards noirs ce week-end», peut-on lire.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player, Anton Walkes.



As a mark of respect, our first team will wear black armbands at this evening’s Premier League match against Manchester City, with all our Academy sides to wear black armbands this weekend.