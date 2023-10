Bien que la rémunération annuelle garantie comprenne les bonus de marketing et les éventuels frais d’agent, elle n’inclut pas les bonus de performance car il n’y a aucune garantie que le joueur atteindra ces bonus, informe Transfermarkt. De ce fait, le salaire de Messi est probablement considérablement plus élevé que ce qui a été révélé par la MLSPA. Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a en fait déclaré à El País que le salaire de Messi, qui comprend une réduction de l’accord Apple TV, se situait entre 50 et 60 millions de dollars. La Pulga aurait également signé des accords de parrainage avec Fanatics et Adidas, qui ne figurent pas dans la liste des compensations garanties.

