Les champions d’Afrique U17 2023 verront les Huitièmes de finales de la Coupe du monde de leur catégorie. La cuvée 2023 dirigée par Serigne Saliou Dia imite celle de 2019 de la génération de Pape Matar Sarr, tombée devant l’Espagne (2-1) en 8es de finale. Avec cette qualification de haute volée, les partenaires d’Idrissa Gueye auteur d’un triplé et qui rejoint Mamadou Doumbia en tête du classement des meilleurs buteurs, restent la première nationale africaine qualifiée en 8es de cette 19ème édition du Mondial U17. Le capitaine Amara Diouf crédité de 2 buts face à l’Argentine mais muet ce mardi et ses partenaires comptent bien aller au bout de la compétition. Et pour réussir leur pari, il va falloir qu’ils fassent preuve de beaucoup plus d’efficacité en attaque et t

