A Partir de 19 heures, Anglo-saxons et Auriverdes vont en découdre, pour décrocher le trophée du Mondial des clubs. Ce sera une affiche alléchante entre deux formations, adeptes du beau jeu. La formation sud-americaine, amenée par Marcelo, l’ancien du Real et Felipe Mélo, ex de la Juventus, aura fort à faire face à l’armada mancunienne avec Erling Haaland et Bernardo Sylva, pour ne citer que ceux là.

