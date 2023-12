Directement qualifiée pour les demi-finales de la compétition, la formation brésilienne faisait face à Al Ahly, victorieuse de la dernière Ligue des Champions africaine et qui avait dominé d’Al-Ittihad (3-1), en quarts de finales. Malgré une très belle équipe cairote, Fluminense s’est imposé, grâce à deux réalisations signées dans les 20 dernières minutes, par Arias sur penalty (1-0, 71e) et John Kennedy (2-0, 90e). Au bout du suspense, les Brésiliens se sont donc qualifiés pour la finale et affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et les Japonais d’Urawa, qui se jouera ce mardi à 18 heures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy