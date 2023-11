Victorieuse de la sélection argentine (2-1) lors de son entrée en matière dans cette 19ème édition de la Coupe du monde U17, la sélection du Sénégal va affronter la Pologne, battue d’entrée par le Japon (1-0). Les Lionceaux du Sénégal, leaders du groupe D (1er, 3 pts+1) devant le Japon (2e, 3 pts+1) qu’ils devancent au bénéfice du nombre de buts marqués (+2 contre +1), pourront se qualifier pour le deuxième en cas de succès face à la Pologne (3e, 0 pt-1), battue d’entrée par les jeunes Samouraïs sur un score étriqué. Conduits par leur star Amara Diouf, double buteur face aux jeunes Albicelestes, les champions d’Afrique U 17 ont les moyens de leurs ambitions d’aller loin dans la compétition. En cas de second succès ce mardi matin, Serigne Diouf, Fallou Diouf, Yaya Diémé et Idrissa Gueye vont décrocher leur qualification pour les 8es de finale. Le coach Serigne Saliou Dia misera beaucoup sur le prodige Amara Diouf étincelant face aux Argentins et qui peut améliorer son compteur but ce mardi, dans la course au meilleur Goleador de la compétition, dominée par le Malien Mamadou Doumbia (3 but). Le jeune pensionnaire de Génération Foot compte 2 réalisations, au même titre que Oboawoduo (Angleterre) et Saidov (Ouzbékistan).

