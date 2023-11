Pour sa deuxième participation dans la Coupe du Monde U17, quatre ans après 2019 où elle étais qualifiée au second tour, éliminée par l’Espagne en 8es (2-1) avec un certain Pape Matar Sarr dans ses rangs, la sélection sénégalais logée dans le groupe D du Mondial 2023, rêve de rééditer cet exploit, voire aller plus loin. Mais pour réaliser un tel pari, il faudra à la bande à Amara Diouf, de réussir son entrée en lice dans la compétition. Ce premier match face à l’Argentine s’annonce très dense, dans la mesure où les sélections de jeunes albicelestes, sont souvent performantes en petites catégories même si le trophée mondial U17, manque dans les vitrines de la fédération argentine de football. Les protégés de Serigne Saliou Dia doivent réaliser un match abouti, s’ils veulent bien s’imposer devant les Sud-américains et imiter du coup, leurs homologues marocains et maliens.

