Après les succès des Lionceaux de l’Atlas, des Aiglets maliens et des Lionceaux du Sénégal, les jeunes Burkinabés entraient en lice ce dimanche en s’attaquant aux jeunes Tricolores, Troisièmes du dernier tournoi. Comptaient imiter le Maroc, le Mali et le Sénégal, victorieux respectivement du Panama (2-0), de l’Ouzbekistan (3-0) et de l’Argentine (2-1). Mais pour une quatrième victoire africaine dans ce mondial indonésien, il va falloir attendre. Le Burkina a été largement dominé par la France (3-0). Le succès des Bleuets portent les signatures de M. Lambourde (49e), Tincrès (81e, sp) et Gomis (87e, sp). Avec ce large revers, le Burkina (4e, 0 pt-3) est lanterne rouge de la poule E.

