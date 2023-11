Ils sont quatre joueurs à avoir marqué 3 buts au moments où nous écrivons ces lignes. En effet, le jeune Senegalais Idrissa Gueye, auteur d’un triplé lors de la large victoire du Sénégal face à la Pologne (4-1) , aux 18e, 53e et 69e minutes, figure en bonne place dans le classement des meilleurs Goleador du tournoi. Le Lionceau rejoint en tête du classement, le Malien Mamadou Doumbia crédité d’un triplé face à l’Ouzbekistan (3-0) et les 2 Brésiliens Kauä Elias qui a marqué 3 fois ce mardi lors du très large succès des jeunes Auriverdes devant la Nouvelle Calédonie (9-0) et Rayan buteur lors de la défaite face à l’Iran (3-2) et auteur d’un doublé ce mardi. Derrière ces 4 premiers buteurs, suivent des joueurs à 2 buts, dont le prodige sénégalais Amara Diouf, resté muet ce matin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy