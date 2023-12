Et le Mali retrouva le podium de la Coupe du monde U17. Après la finale perdue en 2015 (2-0) face au Nigéria d’un certain Victor Oshimen, la sélection U17 malienne voulait renouer avec le podium, en se frottant aux jeunes Argentins ce vendredi, pour la petite finale. Et à l’issue des 90 minutes, ce fut chose faite. Les Aiglonnets, grâce à des réalisations signées par Ibrahima Diarra (9e, 1-0), Mamadou Doumbia (45e, 2-0) et Hamidou Makalou, élu homme du match (48e, 3-0), ont corrigé les jeunes Albicelestes. Le Mali remporte le bronze de la 19ème édition du Mondial U17, 8 ans après sa finale perdue face au Nigéria.

