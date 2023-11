Les Lionceaux de l’Atlas et les Aiglets maliens, qui avaient disposé du Panama (2-0) et de l’Ouzbekistan (3-0) lors de la première journée dans la poule A et B, comptaient bien enchaîner ce lundi dans le cadre de la 2ème journée. Opposés à l’Espagne et l’Equateur, les 2 représentants du continent africain n’ont pas enchaîné. Le Maroc a courbé l’échine face à L’Équateur (2-0) sur un doublé de Bermudez ((62e sp et 90e+3). Quand au Mali, il s’est incliné devant l’Espagne (1-0), qui a inscrit son but des œuvres de Hernandez Torres (62e, 1-0), après que les Maliens ont vu rouge par Mamadou Doumbia en première période (40e). Du coup, avec leurs revers, les Lionceaux de l’Atlas (2e, 3 pts) et les Aiglets (2e, 3 pts+2) sont dépossédés de leurs fauteuils de leaders et sont désormais dauphins des poules A et B, derrière leurs bourreaux du jour.

