«Victor Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro, assisté du Dr Mario Santagata et en présence du Dr Canonico, pour une opération de réduction et de contention de fractures multifragmentaires et décomposées de l’os malaire, de l’arcade et du bouton zygomatiques, du plancher et de la paroi latérale de l’orbite, et d’un diastasis de la suture fronto-zygomatique. La synthèse du moignon osseux a été réalisée à l’aide de plaques et de vis en titane. Le joueur se porte bien et restera en observation pendant quelques jours. Le pronostic est estimé à environ 90 jours», peut-on lire dans le communiqué.

