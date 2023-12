Classé Troisième lors de la saison sportive 2022/2023, avec 60 points, derrière Concarneau (1er, 62 pts+23) et Dunkerque (2e, 62 pts+18), le Red Star, sous Habib Beye, est entrain de réaliser une grosse première partie de saison. Après 16 journées de championnat, la formation coaché par le Huitième de finaliste du Mondial 2002, avec 38 pts, est leader du National, devançant de 8 points son dauphin, le Rouen FC (2e, 28 pts). La formation audonienne compte 11 succès, 3 nuls et 2 défaites. Le Red Star est la meilleure défense attaque du National à mi-parcours, avec 29 buts marqués et reste la 4e meilleure défense (16 buts concédés), derrière Martigues (9 buts, 5e, 26 pts), Rouen (13 buts, 2e, 28 pts) et Nancy (15 buts, 11e, 20 pts). Le Red Star est l’équipe qui compte le plus de victoires en National, avec 11 succès, et lors de son dernier match disputé lundi dernier face à Versailles, elle a concédé le nul (2-2).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy