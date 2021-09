L’ex-international sénégalais s’est d’ailleurs exprimé sur cette première expérience au micro du Parisien : « on m’a demandé de prendre le relais, je l’ai fait avec beaucoup d’énergie avec le staff et le club. On a travaillé sur ces 4 jours pour qu’on ait retrouvé une équipe qui a de la personnalité. Il a fallu rafraîchir les têtes, ce n’était pas simple après le 6-0 à Annecy. Vous pouvez demander à tout le monde. J’étais convaincu qu’on allait gagner. J’avais vu des signaux dans ce sens de la part des joueurs et du club. Je ne pense pas qu’on méritait de perdre mais le foot est parfois injuste. » A laché Habinb Beye.

