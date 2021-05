Grâce à ses belles prestations sur tous les terrains d’Europe et dans les autres compétions mondiales, il fut élu meilleur arbitre du monde quatre fois de suite, entre 1994 et 1997, par l’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). La Fédération hongroise a précisé que Sandor Puhl avait commencé sa carrière d’arbitre en 1984, le qualifiant d’ « énorme talent ».

