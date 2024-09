Football-Nécrologie : le coach Habib Beye en deuil, son père ancien international sénégalais s’est éteint ce mercredi

XALIMANEWS-L’ancien latéral droit des Lions Habib Beye a perdu son paternel.La disparition d’Abdou Beye, ancien international sénégalais, constitue une perte immense pour le football sénégalais et au-delà.

Né dans les années 1940, le défunt a marqué de son empreinte l’histoire du sport sénégalais durant les années 1960, une époque où il s’est imposé comme l’un des piliers de l’équipe nationale. À travers son talent et son dévouement sur le terrain, il a inspiré des générations de footballeurs, à commencer par son propre fils, Habib Beye, figure bien connue du football moderne.

Le décès d’Abdou Beye, survenu ce mercredi 11 septembre en France, laisse un vide immense. Son fils Habib Beye, a suivi ses traces en devenant lui-même un joueur d’exception, puis entraîneur reconnu.

La rédaction de Xalima.com se joint aux innombrables messages de soutien, en adressant ses sincères condoléances à Habib Beye, à sa famille et à tous ceux qui ont connu et aimé Abdou Beye. Puisse son héritage perdurer et continuer à inspirer de nouvelles générations de footballeurs sénégalais, fiers de marcher sur ses traces. Que son âme repose en paix.