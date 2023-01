Au pays de la Samba, l’absence de Neymar aux obsèques du Roi aux 3 Coupes du monde, fait parler. Selon Footmercato, la presse Auriverde se demande pourquoi le PSG a accepté de libérer Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui ont obtenu des jours de congés après le Mondial et qui se sont rendus aux États-Unis, et pas Neymar, que le club francilien aurait refusé de libérer. Pour d’aitres, Ney aurait dû faire tout son possible pour être là pour Pelé.

«C’est un triste moment pour la famille et pour nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille. Nous savons ce que c’est de perdre quelqu’un et nous n’avons pas seulement perdu un athlète, nous avons perdu un citoyen, la personne Pelé (…) Non, Neymar ne va pas venir».

