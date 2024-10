Football-Pays Bas/Nécrologie : Mort de la légende batave Johann Neeskens, ce lundi

XALIMANEWS-Johann Neeskens, l’un des plus grands footballeurs néerlandais, est décédé. La triste nouvelle a été relayée par la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB).

Le décès est survenu soudainement, et la fédération exprime son choc par l’intermédiaire d’un communiqué officiel. Ce dernier précise que Neeskens était en Algérie au moment de son décès, où il participait à un programme de formation d’entraîneurs, le « WorldCoaches » de la KNVB. Malheureusement, malgré l’intervention médicale, il n’a pas pu être sauvé.

Johan Neeskens était un milieu de terrain légendaire, notamment connu pour son passage à l’Ajax Amsterdam. Avec le club, il a remporté la prestigieuse Coupe des champions trois années consécutives (1971, 1972, 1973), s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de l’époque. Son parcours en équipe nationale néerlandaise est tout aussi impressionnant, avec deux participations en finale de Coupe du Monde (1974 et 1978), bien que son équipe n’ait pas remporté le trophée. Il a marqué l’histoire du football international aux côtés de son ami et coéquipier Johan Cruyff, avec qui il a partagé les succès à l’Ajax Amsterdam et plus tard au FC Barcelone.

Après avoir raccroché les crampons, Neeskens a poursuivi une carrière d’entraîneur. Toutefois, il a souvent occupé des postes d’adjoint, aussi bien en sélection néerlandaise qu’au FC Barcelone, pendant l’ère de Frank Rijkaard. Cette facette de sa carrière, bien que moins médiatisée que son époque de joueur, a été marquée par sa contribution au développement de l’équipe et de ses joueurs.

Au cours des dernières années, Neeskens s’est tourné vers une mission plus sociale et humanitaire. Il a joué un rôle clé dans la formation d’entraîneurs dans des pays en développement, notamment à travers le programme WorldCoaches de la KNVB. Cet engagement montre son désir de transmettre ses connaissances et son expertise à des générations futures de footballeurs et d’entraîneurs, particulièrement dans des zones moins privilégiées en matière de ressources footballistiques.