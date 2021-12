XALIMANEWS-Aprês 2 journées un peu calme du côté des footballeurs sénégalais établis en Europe, dont 2 journées sans but sénégalais en Ligue 1, ce week-end a été plutôt rassurant pour les Lions.

En Hexagone, pour le compte de la 17ème journée, le sénégalais le plus prolifique, en l’occurrence Habib Diallo, a claqué son 8ème but de la saison avec Strasbourg, devenant le deuxième meilleur buteur du club, derrière Ajorque (9 buts), pour se positionner en 5e position au classement des meilleurs goleadors français. L’attaquant des Lions a marqué le 2e but de son équipe lors de la victoire en déplacement à Nice (0-3). Idrissa Gana Gueye et le PSG ont concédé un nul face à Lens (1-1), le milieu de terrain sénégalais est entré en jeu à la 70e en remplacement de Danilo Peteira. Abdou Diallo quand à lui, n’a pas foulé la pelouse du Parc. Orphelin de Krepin Diatta, blessé, Monaco a laminé (4-0) le FC Metz d’Opa Nguette et Ibrahima Niane (titulaires). Les autres sénégalais (P.M. Sarr, Gueye et Ndiaya Yade) sont entrés en jeu en seconde période. La meilleure opération à été réussie par Rennes d’Alfred Gomis (2e, 31 pts). Après avoir été surpris par Lille (1-2) la journée précédente, les Bretons ont étrillé Saint Etienne (0-5) et reprennent la place de dauphin au profit de l’OM. Alfred Gomis a réussi un nouveau clean sheet. Marseille, avec Gueye sur le banc et sans Dieng non inscrit sur la feuille de match, s’est incliné à domicile devant Brest (1-2) mais reste 3e avec 29 pts.

En Angleterre, pour le compte de la 15ème journée, Liverpool de Sadio Mané, dominateur face à Wolverhampton, s’est imposé (0-1) sur un but tardif d’Origi (90e). Une victoire qui permet aux partenaires de Mané, muet, de trôner à la 2e place derrière City (1e, 35 pts) et devant Chelsea (3e, 33 pts), battu par West Ham (3-2), lors d’une partie où Édouard Mendy ne fut pas exempt de tout reproche sur 2 des 3 buts encaissés. Crystal Palace (13e, 1y pts) s’est incliné devant United (1-0) lors d’un match âprement disputé. L’international Cheikhou Kouyaté a laissé bonne impression devant Cristiano et compagnie. Enfin, Leicester sans Nampalys Mendy, a été dominé par Aston Villa (2-1). Les Foxes occupent la 11e place (19 pts).

En Série A italienne, le Milan AC (1er 38 pts) avec Ballo Touré entré en jeu à la place de Theo Hernandez en seconde période, a détrôné le Napoli de Koulibaly à la première place, en s’imposant devant Salernitana (2-0), club de Mamadou Coulibaly. Les Partenopei, sans Kalidou Koulibaly et Oshimen, blessés, ont été renversés à domicile par l’Atalanta (2-3). Du coup, Naples (2e, 37 pts) voit Milan passer devant. Diao Baldé, l’autre larron de la bande des sénégalais d’Italie, jouera ce lundi avec Cagliari (19e, 9 pts) face à Torino.

Dans la Liga, Villareal (13e, 16 pts) avec un Boulaye Dia entrant en jeu en seconde période, a été surpris par Séville (0-1). Le Rayo Vallecano de Pathé Ciss entré en jeu en seconde période (62e), a dicté sa loi à l’Espagnol de Barcelone (1-0). Une victoire qui permet aux partenaires du Sénégalais d’occuper la 6e place (27 pts). Alaves (17e, 14 pts) avec Loum Ndiaye titulaire a été battu par Grenade (2-1), et enfin, Majorque (12e, 19 pts) sans Amath Ndiaye Diedhiou, a surpris le champion en titre, l’Atletico de Madrid (2-1). En Turquie, les Sénégalais étaient à l’honneur, Mbaye Diagne a été buteur, donnant l’avantage à Galatasaray (7e, 23 pts) face à Altay Izmir (2-2) de Khaly Thiam. Ibrahima Baldé a enchaîné avec un second but de rang (69e), permettant à Giresunspor (12e, 19 pts) de dominer Karamguruk (3-1), avec un doublé de son compatriote Doukara (83e et 88e sp). De son côté, Mame Baba Thiam ne fut pas en reste, le Lion de la Teranga a permis à Kayserispor (13e, 19 pts) de battre Antalyaspor (2-0) en claquant 2 buts. En parlant de doublé, en Grèce, Pape Abdou Cissé, grâce à ces 2 buts, permet à l’Olympiakos de battre l’OFI Créteil (3-1).

Dans la Jupiter League, le meilleur buteur Sénégalais des championnats européens, Makhtar Gueye d’Oostende (14e, 20 pts), a aidé son équipe à vaincre AS Eugène (2-1) en ouvrant le score, pour son 10ème but de la saison.