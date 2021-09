Ce samedi, Liverpool de Sadio Mané, troisième, et qui comptait 10 pts avec 3 victoires et 1 nul, pouvait s’emparer provisoirement du fauteuil de leader s’il parvenait à se défaire de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Sans coup férir, les Reds ont réussi ce pari en disposant de leurs adversaires sur le score sans appel de 3 buts à zéro. Des réalisations qui portent les marques de Mané (43e, 1-0), Salqh (78e, 2-0) et Nabi Keita (90e, 3-0). Mais les événements de ce match sont les 2 faits d’armes du Sénégalais Sadio Mané, qui en marquant cet après-midi, est devenu le 18e joueur de Liverpool à atteindre la barre des 100 buts, en 224 matchs, mais aussi le seul joueur de Premier League à scorer 9 fois consécutivement face au même club. Il dépasse Van Persie l’ancien international Batave, qui sous les couleurs de Manchester United avait marqué 8 fois de suite face à Stoke City. En Premier League, cette saison, l’international sénégalais compte 3 buts, derrière Salah, Bruno Fernandes (United) et Antonio (West Ham), qui comptent tous les trois 4 buts chacun en 5 journées.

