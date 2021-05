Le champion du monde 2018, passé par Marseille, n’a pas pu contenir ses larmes après le maintien miraculeux des Panteras lors de l’ultime journée devant Gil Vicente (2-1). En larmes, il s’est exprimé : «j’ai la chance d’avoir déjà été champion du monde et d’avoir remporté la Ligue Europa. Je ne suis ni Portugais ni du Boavista, mais j’ai appris à connaître le club et le cœur des supporters. Ce fut une année difficile pour moi, je viens de faire un an sans jouer et j’ai eu beaucoup de blessures, mais Luís Campos a montré beaucoup de confiance en moi. Heureusement j’ai pu aider l’équipe, mais Boavista m’a aussi beaucoup aidé. Je remercie Luís Campos, Boavista et ma famille» a rapporté le journal basé à Lisbonne, Record.

