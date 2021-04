«Il a fait plus à la fin de ce match que nous n’avions tous fait en soixante-dix minutes ensemble. C’était incroyablement bon. J’ai regardé les dernières minutes depuis le banc de touche et j’ai dit aux autres: « si ça ne devient pas une star mondiale, je mangerai ces chaussures de foot »», a expliqué le Batave. On peut avouer que Robin Van Persie n’avait pas tout faux dans ses prémonitions concernant le jeune prodige, Mbappé. Entre temps, ce dernier s’est fait un nom et remporté une Coupe du Monde.

