XALIMANEWS-Après deux rencontres contre des équipes de National, Le Mans (4-0) et Chambly(2-2) et deux autres prévues à Orléans contre Augsbourg (21 juillet, 19h) et le Genoa (24 juillet, 19h), Idrissa Gana Gueye et compagnie devront jouer le FC Seville le 27 juillet à 20h.

