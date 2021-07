Après une entamé équilibrée et malgré une occasion des Monégasques sur le poteau, ce sont les Allemands qui ouvrent par l’avant-centre Yannick Gerhardt (39e, 1-0), qui place une tête au premier poteau. De retour aux oranges, l’entraîneur Kovac opère des changements, avec les entrées de Golovin, Fabregas et Diatta, pour ne citer que ceux-là. Des réamenagements payants, puisque l’égalisation intervient des œuvres de Krépin Diatta, son centre enroulé est dévié dans ses propres buts par un défenseur allemand (65e, 1-1). Dans la foulée, Golovin de la tête, ajoute un second but qui scellé le sort de la rencontre (68e, 1-2).

