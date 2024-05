Football-Premier League/36 : Pape Matar Sarr et les Spurs submergés (4-2) par les Reds de Liverpool

XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 36e journée de la Premier League, Pape Matar Sarr et Tottenham ont été ballottés par Liverpool (4-2) adans le choc de la journée. Une défaite qui n’empêche pas les Reds de garder leur cinquième place.

Battus par Arsenal lors de la 35e journée (2-3), Tottenham qui a enchaîné un autre revers face à Chelsea (2-0) lors du retard de la 26e journée disputé ce jeudi, a concédé une troisième défaite de rang, ce dimanche en déplacement à Liverpool (4-1). Pape Matar Sarr qui avait fait une bonne entame avant de s’éteindre un peu submergé par la vague déferlante rouge et ses coéquipiers, sont tombés sur une superbe équipe de Liverpool. Portés par Salah buteur pour l’ouverture du score (16e) et passeur décisif sur le 3e but de Gakpo (50e), les Reds avec deux autres réalisations de Robertson (45e) et Eliott (59e) ont mené par 4 buts à zéro. Il a fallu l’entrée de Richarlison en seconde période pour que les Spurs se reprennent. Le Brésilien, deux minutes après son entrée sur le terrain et trois minutes avant la sortie de Pape Matar Sarr, va réduire le score sur un centre de Johnson (72e) avant de servir Son pour le 4-2 (77e). Très remuant, l’attaquant de la Seleçao va échouer sur son compatriote Alisson auteur d’un grand sauvetage (87e). Dans les derniers instants du match, Liverpool a souffert, et malgré 7 minutes de temps additionnel le score en restera là.

Avec ce succès, Liverpool (3e, 78 pts) reste sur le podium, cinq et quatre points, derrière Arsenal (2er, 85 pts) et City (2e, 84 pts) à deux journées du championnat.