Football-Premier League/3ème journée : Nicolas Jackson marque à nouveau pour Chelsea lors du nul face à Crystal Palace d’Ismaila Sarr, tandis qu’Everton de Gana Gueye et Ilman Ndiaye subit une troisième défaite consécutive

XALIMANEWS-Ce week-end se disputait la 3e journée de la Premier League. Pour les Lions de la Teranga évoluant dans le championnat anglais, la victoire n’était pas au rendez-vous. Chelsea a dû se contenter d’un match nul (2-1) face à Crystal Palace, tandis qu’Everton a essuyé sa troisième défaite consécutive.

Après avoir ouvert son compteur de buts lors de la large victoire des Blues contre Wolverhampton (6-2), Nicolas Jackson, dont le contrat pourrait être prolongé jusqu’en 2033, a récidivé en marquant le premier but contre Crystal Palace, où évolue son compatriote Ismaila Sarr. Cependant, son but, inscrit à la 25e minute, son deuxième en 3 journées de championnat, n’a pas suffi, car Palace a égalisé grâce à Eze à la 53e minute. Ismaila Sarr, entré en jeu à la 69e minute, a réalisé une bonne prestation, bien qu’il n’ait pas encore été titularisé après trois journées. Avec ce match nul, Chelsea se classe 11e avec 4 points, après une défaite, une victoire et un nul.

Lors de cette même journée, Everton, qui compte deux Lions de la Teranga dans ses rangs, a encore mordu la poussière pour la troisième fois de suite. Les Toffees qui menaient par 2 buts à zéro ont été renversés (2-3) par Bournemouth. Titularisés dès le début de la rencontre, Gana Gueye, qui a disputé l’intégralité du match, et Ilman Ndiaye, remplacé à la 83e minute, n’ont pas pu empêcher la défaite de leur équipe (3-2). En conséquence, Everton occupe la dernière place du classement de la prestigieuse Premier League, avec 0 point.