Après la sévère raclée infligée par les Reds de Sadio Mané, buteur, aux partenaires d’Ismaila Sarr (0-5), Édouaard Mendy et ses partenaires savaient ce qu’ils devaient faire pour reprendre leur place de leader. En déplacement à Brendord, porté par un Édouard Mendy infranchissable, auteur d »arrêts décisifs qui ont écœuré l’adversaire, Chelsea s’est imposé petitement (0-1) sur un but de Chilwell (45e) pour son 6e victoire en Premier League. Un succès qui permet aux partenaires du portier des Lions de reprendre la première place qui était provisoirement détenue par les Reds de Mané un peu plus tôt. Chelsea (1e, 19 pts) devance d’un point Liverpool (2e, 18 pts). Et encore, un clean sheet pour Édouard.

