On jouait la 19e minute, et les Blues obtenaient un corner. Tiré par l’Espagnol Cucurella, le ballon est dévié de la tête, et Koulibaly bien placé, d’une volée extérieure droite, loge le cuir au fond des filets londoniens. Du grand art sur ce but d’attaquant. Chelsea ouvre le score (1-0).

