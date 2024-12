Football-Premier League : Alex Iwobi, l’international nigérian, ouvre une épicerie solidaire pour Noël en soutien aux plus démunis

XALIMANEWS-À l’approche des fêtes de Noël, Alex Iwobi, international nigérian évoluant à Fulham, fait preuve d’une grande solidarité en ouvrant « Alexpress », une épicerie solidaire destinée à offrir aux familles en difficulté la possibilité de célébrer Noël dignement.

Une initiative pleine de générosité qui témoigne de son désir d’aider les plus démunis, à l’image de ses propres modèles, ses parentMm

Le milieu de terrain de Fulham a lancé « Alexpress ». Ce geste généreux du Super Eagle a vu le jour à Canning Town, dans l’est de Londres, avec l’objectif d’aider les familles en difficulté financière à traverser les fêtes de fin d’année. Un projet admirable qui incarne l’esprit de solidarité et de partage propre à Noël.

« On essaie à chaque Noël de rendre aux gens ce qu’ils nous apportent. On crée cette épicerie pour pouvoir apporter de la nourriture aux familles qui n’ont pas les moyens de s’en offrir pour Noël. Si je peux les aider à passer un super Noël, pourquoi pas ? », a ainsi expliqué le joueur Fulham à la BBC. Avant d’ajouter : « Juste en voyant mes parents et qu’ils partageaient toujours, ce sont mes modèles. Je me suis dit que quand je serai dans une position comme aujourd’hui, je ferai toujours de mon mieux pour aider les gens ».