Voila une situation embarassante pour Issa Diop (25 ans). Alors que West Ham et Fulham ont d’ores et déjà trouvé un accord pour un transfert estimé à une vingtaine de millions d’euros, les choses se bloquent. Et pour cause, selon Footmercato qui cite L’Equipe, David Moyes s’oppose actuellement à l’opération.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy