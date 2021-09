Le dernier but du Français avec les Reds Devils remonte au mois de février dernier. A l’issue de la rencontre, Dion Dublin, ancien joueur de Manchester United de 1992 à 1994, n’a pas été tendre avec le Français de 25 ans. Pour lui, « nous devons en voir plus de la part d’Anthony Martial, nous l’avons déjà dit plusieurs fois mais il n’aide pas sa cause. (…) Je veux le voir transpirer et mettre le ballon au fond des filets. Il n’a pas fait assez depuis qu’il est à United, vous voyez des flashs et vous pensez que c’est le début, puis il ne fait rien. (…) Son langage corporel est horrible à regarder, il ne veut pas courir partout et travailler dur pour être le numéro 9 de Manchester United », a-t-il déclaré, dans ses propos accordés au Daily Mail et repris par Footmercato.

