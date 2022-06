De son côté, Paul Pogba y est allé de ses adieux, via ses réseaux sociaux. « Je me sens privilégié d’avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de beaux souvenirs, mais surtout un soutien inconditionnel des fans. Merci Manchester United. » Le Français qui part libre, n’a pas trop ravi les fans mancuniens durant tout son séjour à United, car irrégulier dans ses performances et plombé par des blessures. A cela, s’ajoute une dernière polémique.

