«Le problème, c’était la façon dont il (Guardiola) comprenait le football et ce qu’il voulait. C’est à vous de décider si vous l’acceptez ou non. Si vous ne l’acceptez pas, c’est ‘merci’ et vous partez voir ailleurs. Mais il est arrivé un moment où j’ai dit : « Je veux autre chose pour moi ». Et c’est différent ici à Arsenal, a-t-il d’abord expliqué au micro d’ESPN, avant de rencherir. « À City, L’attaquant ne prenait pas autant le ballon, il suffit de regarder les matchs pour le voir. Et quand il fallait toucher le ballon, ce n’était pas l’attaquant, car il (Guardiola) préférait envoyer un milieu de terrain pour récupérer le ballon. J’ai donc décidé de changer (de club)».

