Grâce à l’international sénégalais Sadio Mané, auteur du but de la victoire sur un excellent service du virevoltant Luiz Diaz (65e, 1-2), Liverpool a disposé d’Aston Villa pour revenir à la hauteur de Manchester City, qui joue son match retard de mercredi, face à Wolverhampton. Pourtant, tout avait mal commencé pour Mané et compagnie, dans ce match qui a démarré sur les chapeaux de roues. Après le but matinal de Douglas Luiz (3e, 1-0), les pensionnaires d’Anfiel ont répliqué, illico, par Matip (6e, 1-1). Ce score sera maintenu jusqu’à la mi-temps. Il a fallu la seconde période, après un joli travail du Colombien, pour que le Sénégalais de la tête donne l’avantage pour une victoire des Reds. Le MVP et vainqueur de la dernière CAN, qui a inscrit son 15ème but de la saison en Premier League, aurait pu récidivé aux 73e et 75e minutes, n’y eut été le sauvetage des défenseurs adverses. Malgré la rentrée de Salah qui a démarré sur le banc, le score n’a pas évolué après 4 minutes de temps additionnel. Du coup, le suspens reste entier dans cette dernière ligne droite du reputé championnat anglais.

