Depuis, les réactions ont fusé de partout en France, en fustigeant l’attitude du Sénégalais, issu d’une communauté ou la pratique de l’homosexualité est bannie. Face à cette vague de colères des défenseurs de la cause des LGBT+, l’ancien joueur d’Everton a reçu le soutien des coéquipiers de la sélection sénégalaise. Après Kalidou Koulibaly de Naples, Nampalys Mendy de Leicester, deux autres Lions de la Teranga se sont ajoutés à ce mouvement de soutien, à savoir, Kouyaté de Crystal Palace et Ismaila Sarr de Watford. Les 2 hommes ont affirmé que Gana Gueye est u « VRAI HOMME », pour avoir « refusé de jouer avec la couleur LGBT+ ». Et ismaila Sarr a posté une de ses photos, où il est debout à côté de Gana Gueye sur Instagram, avec un poing emoji cœur et les mots : « 100% », a rapporté Mail Online. Depuis, le soutien de Kouyaté et Sarr envers leur coéquipier, a suscité l’indignation de leurs clubs, a révélé la source.

