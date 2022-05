Interpellé sur la finale de la Ligue des Champions du samedi 28 mai 2022, opposant les Reds de Liverpool de son compatriote Sadio Mané et les Merengues du Real de Madrid de Karim Benzema, le meilleur gardien du monde de l’année 2021, s’est lâché sans hésiter. L’ancien Rennais répondant à la question suivante, « Qui allez vous supporter ? » , a répondu en toute logique : « j’ai envie que Sadio gagne la Ligue des Champions bien sûr. Il fait une saison exceptionnelle, il est en course pour le Ballon d’Or et la Ligue des Champions va marquer un tournant. Il joue contre son plus grand concurrent. Celui qui sortira vainqueur marquera énormément de points. »

