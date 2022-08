« Wesley Fofana est un joueur de Chelsea après avoir quitté aujourd’hui Leicester City et signé un contrat de sept ans avec les Blues. L’un des jeunes joueurs les mieux notés de la Premier League arrive pour renforcer la défense de Thomas Tuchel pour la saison 2022/23, après les arrivées de Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella plus tôt cet été», a indiqué le communiqué de l’écurie d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

