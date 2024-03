Football-Premier League/Chelsea-Newcastle (3-2) : pour son 9ème but de la saison, Nicolas Jackson met une belle inspiration

XALUMANEWS-Ce lundi, Chelsea a disposé à domicile de Newcastle (3-2). Lors de ce triomphe des Blues, Nicolas Jackson a été décisif en ouvrant le score pour sa neuvième réalisation en championnat. Un but venu d’une belle inspiration.

On jouait la 6e minute, Palmer sur la gauche de la défense des Magpies effectué un centre très fort,et Nicolas Jackson dos au but, se permet un « Madjer » pour l’ouverture du score (1-0). Le Lion de la Teranga aurait pu se permettre un doublé, mais son but de la 45e minute est refusée pour un hors jeu de position au départ de l’action. Les Blues vont finalement remporter le match (3-2) grâce à deux autres réalisations de Palme (57e, 2-1) et Mudryk (76e, 3-1), malgré l’égalisation d’Ysak (43e, 1-1) et la réduction du score tardive de Murphy (90e). Avec 9 buts en 24 matchs joués sur 28, Nicolas Jackson est le deuxième meilleur buteur de Chelsea, derrière Cole Palmer (11 réalisations). Ce 11eme succès permet aux Blues de trôner à la 11ème place avec 39 points.