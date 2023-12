XALIMANEWS-Nicolas Jackson l’international sénégalais de Chelsea était au micro du The Standard. L »ancien joueur de Villarreal, est revenu sur son début de saison et des Blues, assez mitigé, et a pris exemple sur deux anciens joueurs de la maison, qui ont eu des difficultés a leurs débuts, avant de flamber ailleurs.

Après 16 journée, l’ancien joueur du Casa Sport de Ziguinchor est crédité de 7 buts en Premier League. Cependant malgré ces statistiques assez honorables du Sénégalais, Chelsea est 10e au classement (22 pts), et la pression reste énorme sur les épaules des joueurs. Ce qui ne semble pas ébranler Nicolas Jackson, qui n’a pas hésité à prendre exemple sur 2 anciens pensionnaires de Stamford Bridge, à savoir Mohamed Salah et Kevin De Bruyne.

De Bruyne et Salah étaient là. Ils ont connu des difficultés ici et sont désormais de grands joueurs. Ils n’ont pas écouté les gens qui ne connaissent pas le football», raconte Jackson. «C’est correct (quant à son début de saison, ndlr), ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est ma première saison, donc je suis heureux, même si tout le monde raconte des conneries, je le suis. Je me fiche de ce que disent les gens. Ce sont juste des gens qui ne connaissent pas le football. Je vais simplement continuer à jouer plus de matchs et à marquer plus de buts pour l’équipe». Le Sénégalais a le soutien de Mauricio Pochettino : «Il a joué avec beaucoup de jeunes joueurs, donc il me motive chaque jour et me dit d’y aller. Il a vu des gens pires que moi et ce sont maintenant de grands joueurs. Il connait le football.»